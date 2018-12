Estados Unidos y México buscarán liderazgo regional conjunto, dice Kirstjen Nielsen

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, destacó hoy las perspectivas de la relación con México, tras reunirse con el designado secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“La conversación cubrió varias áreas, a fin de definir una visión común y mostrar liderazgo conjunto en toda la región”, sostuvo Nielsen en una declaración por escrito.

Thank you @m_ebrard for hosting us at the @lopezobrador inaugural events. We join you in celebrating the new Mexican government & look forward to pursuing new opportunities & confronting shared challenges together. You are an exceptional representative for Mexico & valued partner

