Estados Unidos frena impresión de armas 3D

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la autorización que permitía que a partir de este primero de agosto se publicara en internet un instructivo para imprimir armas de fuego en impresoras 3D.

De no haberse bloqueado cualquiera hubiese podido fabricar armas.

¿No nos dice el sentido común que, si verificamos antecedentes para que las armas de fuego no vayan a caer en manos de gente peligrosa, que no sería nada recomendable publicar en internet los planos para que quien sea pueda fabricar armas en casa? Armas que, por cierto, no se podrán detectar con rayos X. Eso hará de ésta una nación más peligrosa y lo sabemos”, precisó Richard Durbin, senador por Illinois.