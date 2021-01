Escuelas privadas no pueden seguir cerradas por COVID-19; padres de familia piden abrirlas: ANEP

Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) señaló este viernes que el cierre de escuelas en México, debido al COVID-19, está afectando a todo el sector educativo y como no hay solución inmediata es necesario reabrir las escuelas.

Durante una mesa de análisis en Despierta, a la que asistió también Fernando Ríos, coordinador de oficina de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, el presidente de la ANEP dijo que el cierre de escuelas ha causado problemas en la salud mental de los estudiantes y que el gobierno de México no ha podido dar una respuesta a las necesidades en el sector educativo y corresponde a la sociedad participar.

Aseguró que ha habido reuniones con los padres de familia y éstos han pedido analizar la posibilidad de reabrir las escuelas. Acotó que la situación ha provocado una gran deserción escolar.

“Ya hay nuevas condiciones de vida, no vamos a regresar a lo anterior, ya tenemos que ir viendo cómo vamos a ir enfrentando esta situación, y vamos a hacer que las escuelas, inclusive las oficiales, ya abran sus puertas para que haya educación presencial con todos los protocoles para evitar contagios y todo lo que se tiene que hacer porque ya son nuevas condiciones de vida que tenemos que enfrentar y salir adelante”, dijo.

Admitió, sin embargo, que hay padres de familia que no quieren que las escuelas se reabran y no quieren arriesgarse, pero agregó que un gran porcentaje de padres de familia y escuelas piensan que es necesario reabrir.

Por su parte, Fernando Ríos, coordinador de oficina de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, señaló que su postura es continuar cuidando la salud, manteniéndose en casa.

Aseguró que lo fundamental es seguir cuidando a las familias y seguir con el esfuerzo de creatividad de los maestros en todas las comunidades educativas de diferentes lugares de México para mantener un servicio de calidad. Admitió que alrededor del 20 por ciento de las escuelas particulares se han visto afectadas, al grado de cerrar.

Dijo que es necesario buscar medidas de cuidado socioemocional, de apoyo económico de las familias, de reducción de las cargas fiscales de las escuelas.

Fernando Ríos explicó que la política pública debe ser eficiente y discutir estos problemas.

Añadió que en países en los que se decía que había buen manejo de la pandemia regresaron a clases y hubo efectos catastróficos y no se desea que eso suceda en México.

Unas 20 mil escuelas particulares han cerrado

Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares explicó que hay 48 mil escuelas particulares de todos los niveles en toda la República Mexicana y aproximadamente entre 19 mil y 20 mil escuelas han cerrado porque no pudieron seguir adelante.

“La situación está mucho muy difícil”, dijo e insistió en la necesidad de iniciar en nuevas condiciones de vida y buscar soluciones para enfrentar la situación.

Se cuestionó qué va a pasar con todos los niños, niñas y jóvenes en México y advirtió que la educación a distancia fue una improvisación y una emergencia, que no está dando resultados porque no está llegando a los 36 millones de estudiantes que existen en el sector educativos, porque no todos tienen la tecnología necesaria.

“No podemos continuar con esta situación, tenemos que encontrar soluciones”, enfatizó.

Añadió que no hay pláticas con la Secretaría de Educación Pública para rescatar a las escuelas particulares, pero se espera hacerlo cuando llegue la nueva titular de la dependencia, Delfina Gómez.

Dijo que se busca hablar con todos los secretarios y gobernadores para hallar una sintonía y reanudar las clases.

Fernando Ríos, coordinador de oficina de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, se refirió a los casos de Campeche, Chiapas y Veracruz, en donde se pensó en reabrir las escuelas por estar en semáforo epidemiológico verde. Sin embargo, insistió en que dos de esos estados ya no están en semáforo verde, lo que demuestra que no hay certeza en manejo de la pandemia.

“En ese sentido sí llamamos a la prudencia porque pensamos que al final de este semestre habrá las condiciones realmente para un discernimiento donde se pueda abrir de manera contextual las escuelas”, destacó.

