Cerca de 20 mil escuelas privadas podrían cerrar en México por COVID-19

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares informó que cerrarán cerca de 20 mil escuelas privadas de las 48 mil que hay en México, a causa de la imposición de las clases en línea y la imposibilidad de reabrir instituciones por la pandemia de COVID-19.



Te recomendamos: Escuelas privadas, en riesgo de no abrir por complicaciones económicas por COVID-19

Además de que ya existe un porcentaje importante de deserción escolar.

Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, explicó: “Poco más del 40%, pero no el 50% se tenían alrededor de un millón 100 mil deserciones anuales antes de la pandemia de alumnos en todos los niveles, ahora con la pandemia se han sumado 2 millones más que se integran a los 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica. La sociedad mexicana no estaba preparada para integrarse a un sistema educativo a distancia, así como tampoco contaba con los instrumentos y tecnologías, entre más pasa el tiempo, más desertan los alumnos a este sistema educativo”.

En video conferencia de prensa, estimó que a nivel nacional se perderán 200 mil empleos de profesores y administrativos de las escuelas privadas y de los 5 millones 500 mil estudiantes del sector privado, alrededor de 2 millones 300 mil se pasarán al público para validar sus estudios.

Ante esto, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares demandó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrir un diálogo y que se fije una cita para que las escuelas privadas puedan reanudar actividades, siguiendo los protocolos de higiene que eviten la propagación de la COVID-19.

Aseguró que la mayoría de los padres de familia ya están demandando la reapertura de las escuelas privadas.

Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, señaló: “Estamos hablando casi un 65% de los padres de familia que sí quieren enviar ya a sus hijos a las escuelas en forma presencial y un 35% que no quiere enviar a sus hijos, por lo anterior, pedimos que la Secretaría de Educación Pública Federal, las Secretarías estatales y los gobernadores nos den una cita para tratar estos temas importantes del sector educativo, del que las escuelas particulares somos parte fundamental y ver que Secretarías como el SAT den todas las facilidades y no estén presionando a las escuelas particulares como lo está haciendo para el pago de los impuestos, en el que está poniendo ya multas, está haciendo embargos, es algo tremendo”.

Insistió en que las escuelas particulares puedan retomar labores de manera presencial, pues consideran que se trata de una actividad esencial.

Con información de Cinthya Marín

LSH