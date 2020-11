Escalan Segob para exigir atención de autoridades

Familiares de víctimas de varios delitos que participaron en septiembre pasado en la toma de las oficinas de la CNDH y los padres de los niños que murieron en el incendio en la guardería ABC en el 2009, irrumpieron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir justicia a las autoridades federales.

La mañana de este viernes, Silvia Castillo, madre de Alan Francisco Ibarra, joven asesinado en marzo del 2019 en San Luis Potosí, escaló las rejas de la Segob para exigir que las autoridades federales atiendan su caso.

“Ella decía ya no puedo, pues se ha desnudado, ha hecho marchas, ha hecho hasta lo que no, para buscar justicia, ahí fue donde ella quería dejar todo y pensó en matarse”, dijo Marcela Aleman.

Con ella subió Roberto, esposo de Marcela Alemán, la mujer que se amarró a una silla en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en septiembre pasado, para exigir que se castigue la violación de su hija en un kínder, también en San Luis Potosí.

“¿Por qué vengo aquí? Porque en mi estado ya he agotado todo, aquí también está una víctima de San Luis Potosí, donde el Estado nos trata de la peor manera”, añadió Alemán.

Al lugar acudieron bomberos para intentar resguardar a las mujeres.

Al menos 12 padres de víctimas del incendio en la guardería ABC se solidarizaron con Silvia y también escalaron las rejas.

“Decidimos subirnos, porque al parecer es la única forma en la que le ponen atención a las personas aquí, nosotros no somos así, somos gente trabajadora, de Hermosillo,Sonora, venimos trabajamos muy bien pero venimos avisando que estaríamos aquí , le pedimos que nos atendiera”, comentó Pedro González, padre ABC.

Los padres de las víctimas dijeron que permanecerán en plantón hasta que los reciba el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

La Secretaría de Gobernación informó por la tarde que la próxima semana tendrán una reunión para darle seguimiento a los casos .

“Si no hubiéramos hecho lo que hicimos hoy, brincarnos, no nos hubieran atendido, tenemos una semana aquí afuera pasando fríos, no nos vamos a salir de aquí, vamos a permanecer hasta que el señor Encinas de la cara y se presente”, sentenció el hombre.

