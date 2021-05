Es importante ir a votar, tenemos que establecer la democracia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que es importante ir a votar y no quedarse sin participar en las elecciones 2021, que se celebrarán el próximo 6 de junio, para establecer la democracia en México.

López Obrador aseguró que saldrá a votar el 6 de junio, muy cerca de Palacio Nacional, donde ya cuenta con el registro de cambio de residencia ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Tengo que votar cerca. No sé dónde vayan a poner la casilla. Ya cambié mi credencial, cambié mi domicilio y en donde me corresponda voy a votar el domingo 6 de junio ”, dijo el mandatario mexicano.

El presidente señaló que todavía tiene que definir el horario en que emitirá su voto.

“No lo he decidido todavía pero sí voy a ir a votar porque todos tenemos que ir a votar, no es obligatorio, es algo que nos distingue al ser buenos ciudadanos, participar en la vida pública, que no sean otros los que decidan, que nosotros participemos”, mencionó.