Ernestina Godoy se reunirá con la mamá de YosStop, asegura Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia de prensa que le pidió a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, reunirse con la mamá de YosStop.

YosStop está presa en el penal de Santa Martha Acatitla y vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil.

Claudia Sheinbaum dijo que en este caso se deberá de hacer justicia.

Además, la mandataria capitalina dijo que los agresores sexuales que violaron a la joven también están siendo investigados.

Ainara Suárez declaró que ha recibido insultos en redes sociales tras haber denunciado a YosStop. También dijo que fue revictimizada después de que la youtuber mencionara a la joven en un video.

El 5 de julio Yoseline “H” fuera vinculada a proceso por su probable participación en el delito de pornografía infantil. La agraviada, Ainara Suárez, habría sido abusada en una fiesta cuando era menor menor edad.

Según reveló Suárez en una entrevista reciente, habría recibido insultos en redes sociales después de que la youtuber publicara un video retomando su caso. Además, habría sido revictimizada en Internet tras haber presentado su denuncia.

“Antes de que se publicara el video, sí era un poco complicado, pero no era un tema público. […] Después de que se publicó el video, me empezaron a llegar mensajes de personas hasta de otros países, se hizo extremadamente público, me llegaron muchísimos ataques obviamente retomando lo que ella dijo”, declaró.