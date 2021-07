Madre de YosStop pide a Claudia Sheinbaum intervenir en el caso de su hija

La mamá de Yoseline Hoffman, conocida como ‘YosStop’, pidió a Claudia Sheinbaum intervenir en el caso de su hija a través de un video publicado en redes sociales.

Acusó que la detención de su hija fue injusta y le pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México atender el caso para que Hoffman sea liberada.

“Yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz, a todas las autoridades, a ti Claudia Sheinbaum, sabes tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija este privada de la libertad en una cárcel. Yo pido que pongan atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal, es una injusticia, yo pido la libertad para mi hija”, dijo la madre de la youtuber e influencer.