Ernestina Godoy va por Fiscalía de la CDMX

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, confirmó este lunes que participará en el proceso por la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Entre hoy y mañana me registro, tenemos que algunos que me han sugerido postularme y otros en apoyo. ¿no le preocupa llegar cómo fiscal carnal? No, en lo absoluto, porque yo siempre he sido una gente muy profesional, la credibilidad la da el trabajo, la credibilidad la da tu actuación y tu congruencia”, aseguró Ernestina Godoy.

Dicho proceso estará a cargo de un Consejo Judicial Ciudadano integrado por 11 expertos en materia jurídica, quienes realizarán una serie de entrevistas con los candidatos para elegir una terna de la cual surgirá la propuesta para ser el primer fiscal de la Ciudad de México.

El 10 de enero de 2020 el nuevo fiscal deberá tomar posesión.

Con información de Arturo Sierra.

FJMM