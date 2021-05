Enfermero cuenta su historia de cómo sobrevivió y ayudó en desplome de Línea 12

Cientos de imágenes desgarradoras dejó la tragedia ocurrida el pasado lunes 3 de mayo en la Línea 12 del Metro, cuando un trabe se desplomó con dos vagones dejando 25 muertos y 78 heridos, sin embargo, también hubo algunas de solidaridad.

Como Omar Peralta García, quien fue movido por la vocación; él es enfermero del área de urgencias del Hospital General de Zona 1-a del IMSS, y una hora antes del accidente había tomado la Línea 12 desde Parque de los Venados, con rumbo a su casa en Valle de Chalco, Estado de México; viajaba en un vagón antes de los dos que se cayeron.

“En el transcurso de las estaciones Tezonco y Olivos escuchamos una explosión, igual fue una sacudida de que el Metro de hizo hacia enfrente, luego hacia atrás y luego volvió a irse hacia enfrente, pero afortunadamente nuestro vagón pudo ir hasta la estación. Emocionalmente cuando vi me derrumbé, porque fue un hecho que a cualquiera le hubiera pasado y se me olvidó el cansancio, se me olvidó el día tan malo que tuve, pero quise quedarme a apoyar”, informó Omar Peralta. Enfermero, Hospital General de Zona 1-A IMSS.