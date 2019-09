En Xochimilco, de 600 salidas en trajineras a 25 a la semana tras muerte de joven

Dueños de trajineras, remeros y comerciantes de los once embarcaderos de Xochimilco denunciaron pérdidas económicas alarmantes, esto, a raíz de las medidas tomadas por la alcaldía, entre las que se encuentran limitar el consumo de alcohol en las trajineras, lo que ha causado baja afluencia de turismo.

Yo creo que cayó en un 80 por ciento, entonces es alarmante, a lo mejor no para la autoridad, pero para la economía del sector turístico sí; la irresponsabilidad de una persona nos ha venido a romper la cuestión económica”, explicó Emilio Sánchez, integrante de la cooperativa embarcadero Cuemanco.

El señor Sánchez detalló el número de viajes que se realizaban antes de ocurrir el accidente en el que murió un joven originario de Puebla y cuantos viajes se realizaron en el embarcadero de Cuemanco a raíz de estos hechos en los canales de Xochimilco.

Personal de la alcaldía Xochimilco se encuentran en todos los embarcaderos vigilando que se cumplan las medidas del uso de chalecos salvavidas, que, en este momento, es uno por embarcación; además solo se puedan subir a las trajineras máximo tres cervezas por persona o una botella de licor de un litro y que no se utilicen grabadoras o bocinas.

Hay una campaña en este momento que se llama ‘Menos alcohol, más diversión igual a ambiente seguro’, está principalmente dirigido a los jóvenes y son medidas que siempre han existido, pero que ahorita se están reforzando; no es necesario que tomemos alcohol o que nos pongamos hasta atrás para disfrutar un viaje o una fiesta”, dijo Penélope Sánchez, subdirectora de proyectos sustentables, alcaldía Xochimilco.

Este sábado, varias familias acudieron a los embarcaderos en Xochimilco a realizar el paseo en trajinera, algunos se manifestaron a favor de las medidas y otros en contra.

-¿Usted se siente más seguro y más tranquilo? – Claro, siempre donde hay exceso es malo en cualquier cosa, pero sobre todo alcohol, tabaco y drogas; es un patrimonio de la humanidad, nuestra labor es conservarlo como está, no degradarlo, e invitar a las personas que no lo conocen a que vengan, no es una obligación tomar para disfrutar de algo, yo opino que se puede disfrutar más de algo sin alcohol”, afirmó Manuel Guzmán, Turista.

-¿Qué opina de las nuevas medidas de seguridad que impusieron? – Pues yo creo que están un poco al extremo, un poco excesivas para mí porque cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, además, si vienen aquí a pasarla bien, si quieren excederse pues que cada quien haga lo que quiera”, expuso Angélica Magaña, turista.