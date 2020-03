Dan de alta a primer paciente diagnosticado con coronavirus en México

El primer paciente diagnosticado con coronavirus en México fue dado de alta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner), informó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).

En conferencia de prensa ofrecida esta noche desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que al paciente se le hizo un estudio de virus en la garganta y resultó negativo, por lo que el riesgo de contagio es bajo.

El funcionario mencionó que este paciente fue confirmado como positivo de COVID-19 el pasado 28 de febrero y ahora regresó a su casa debido a que se considera de “bajo y remoto” riesgo de transmisión.

El médico confirmó que el INER se han revisado un total de 32 casos sospechosos desde el pasado jueves 27 de febrero y que todos han sido negativos.

Además, Gustavo Reyes apuntó que el genoma completo del Covid-19 fue secuenciado por un grupo interinstitucional en el que participaron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras instituciones; destacó que la importancia de este logro ayuda a confirmar el origen del contagio, que fue Italia.

Mientras que José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud y portavoz del Gobierno por el coronavirus, reiteró que en México solo hay cinco casos confirmados por el Covid-19, 21 sospechosos “en función de que los resultados están por emitirse” y 69 negativos.

Precisó que hay un caso en el Estado de México que se “mantiene en condición de portador y no se convierte todavía en un nuevo caso confirmado”.

Mencionó que durante 14 días se dará seguimiento a las personas que han estado en contacto con alguna de las personas que dieron positivo al coronavirus.

“Aún no tenemos circulación local del virus, pero esto va a cambiar en las próximas semanas”, alertaron la autoridades y recomendaron no viajar si se está enfermo, no medicarse y acudir al médico aún en caso de síntomas leves.