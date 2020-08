En semáforo rojo la colonia El Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza, por COVID-19

La colonia El Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza se encuentra en semáforo rojo. Es una de las 37 colonias de atención prioritaria que concentran el 20 de los contagios por COVID-19 en la Ciudad de México (CDMX).

Los comerciantes de la colonia El Arenal consideran que los vecinos no se cuidan.

“Pues es por la mayoría de la gente que no tiene los cuidados que nos ha dicho el gobierno, por no usar el cubrebocas, los tianguis principalmente de la cuarta de arenal cuarta sección pues han estado muy aglomerados”, reiteró la comerciante Azucena Vázquez.

Y habitantes de la zona lamentan que muchas personas del barrio siguen sin creer que el virus existe.

“Creo que no tomamos las medidas necesarias en la Colonia no nos cuidamos. Pues es difícil creerlo si no lo vivimos. No usan cubrebocas no toman las medidas necesarias el que no salgan es difícil porque tienen que salir, tienen que salir a trabajar, tienen que salir a comprar”, refirió Pilar Sánchez, vecina.