En menos de cinco días, familias perdieron a padres y hermanos; el COVID se los arrebató

Renato tenía 72 años, su esposa Ida 73. Tenían 50 años de casados. El 18 de marzo se los llevaron de su casa con dos ambulancias a dos hospitales diferentes por haber contraído COVID-19. Nunca volvieron a saber nada el uno del otro.

Diego y su hermano, Pietro, no los volvieron a ver. Tres días después de su hospitalización, les informaron que las condiciones de su padre habían empeorado. Al día siguiente les informaron la muerte de Renato, su padre. Ida su madre continuaba grave. Los médicos decidieron no someterla a terapia intensiva.

“Yo les pregunte si la estaban dejando morir y me respondieron: no, la estamos dejando ir sin que sufra”, dijo Diego Federici.

Ida murió el miércoles 25 de marzo, por la noche. Una semana después de haber sido internada. Renato fue sepultado, Ida cremada. Sus hijos, en cuarentena, no pudieron estar presentes.

Con 32 años de casados, de fe católica, residentes de uno de los municipios aledaños a la capital guatemalteca, a la familia Martínez Rodas desde el pasado 25 de junio les hacen falta dos integrantes, el COVID, se los arrebató.

Don José Ramiro Martínez, de 67 años de edad, ciclista y enfermero de profesión, llevaba 15 días fuera de su hogar por cuidar a su madre de 90 años, ambos se contagiaron de COVID y no lograron sobrevivir.

“Hablábamos por teléfono con él, pero no nos dijo que él estaba enfermo, toda esa semana él no nos dijo nada. ya cuando él decidió ir al hospital. le llamé por teléfono, ya estando él en el hospital ese día que llegó a hacerse el hisopado y me dijo: me siento mal”, explicó Yara.