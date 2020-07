Mujer no reconocía su cuerpo tras trasplante doble de pulmón por COVID-19

Mayra Ramírez, una paciente sometida a trasplante doble de pulmón por Covid-19 en un hospital de Chicago, narra que no reconocía su cuerpo tras la operación.

Mayra Ramírez afirmó que antes de enfermarse era una persona activa e independiente que se mudó de Carolina del Norte a Chicago en 2014 para trabajar de auxiliar en un despacho de abogados. Afirmó que tenía una enfermedad autoinmune pero que por lo demás estaba saludable. Ramírez había corrido unos 5 kilómetros, poco antes de sentirse mal y terminar en un hospital.

“Me indicaron que me apurara y me cambiara”, señaló. “Me preguntaron quién tomaría las decisiones médicas por mí. Les dije que mi madre y mi hermana mayor que viven en Carolina del Norte. Sólo tenía un par de minutos para llamarles y hacerles saber lo que estaba pasando antes de que me intubaran”.