En Despierta, Conagua reitera que no privatizará el agua, ‘Agua para Todos’ responde

En la mesa de Despierta con Loret, Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Pedro Moctezuma Barragán, integrante de la organización ‘Agua para Todos’, confrontaron argumentos a favor y en contra de la eliminación de vedas en 300 cuencas hidrológicas de México.

Las vedas son prohibiciones para la extracción o uso del agua. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos para eliminar vedas y señaló que así se garantiza la protección del 55% del volumen de agua superficial y se logra que el volumen total de reserva hídrica para uso ambiental sume 47,5 %. Académicos y especialistas insisten en la eliminación de vedas favorece a corporaciones refresqueras, cerveceras, de minería y fracking.

Pedro Moctezuma Barragán, integrante de la organización ‘Agua para Todos’, señaló en la mesa de Despierta con Loret que las vedas protegían millones de metros cúbicos de agua y ahora esas cuencas se abrirán al mercado. Argumentó que la Ley de Aguas vigente fue una exigencia de Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio hace décadas y que ya es obsoleta. Más, dijo, cuando se desmorona el TLCAN.

Moctezuma Barragán añadió que hay un proyecto para modernizar la Ley de Aguas desde 2013, pero el Poder Legislativo no ha cumplido. Señaló que es importante tener un nuevo marco legal que proteja el agua desde el Artículo 4º de la Constitución.

Aseguró que miles de concesiones otorgadas a campesinos están a punto de vencer y, con estos decretos que eliminan las vedas, a esos campesinos se les despojará del agua porque las corporaciones podrán solicitar esas concesiones.

Señaló que los gobernadores pueden decidir cómo asignar el agua libertada y que así termina en manos de inmobiliarias y empresas. Como ejemplo, mencionó el caso de Mexicali, donde la población carece de agua mientras se otorga una concesión a la cervecera Constellation Brands por 20 millones de metros cúbicos.

Pedro Moctezuma Barragán dijo que nunca antes en la historia se habían eliminado tantas vedas como ahora y es una vergüenza cómo se cede el agua al uso mercantil. Acusó a la Conagua de descuidar los intereses de los mexicanos y cuestionó que se decida a cinco meses de que termine la administración de Enrique Peña Nieto, con una “agenda escondida”.

Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), respondió que las reservas no empezaron ahora y acusó a Moctezuma Barragán de exponer el tema con fines electorales. Dijo que el activista fue candidato a diputado por Morena y aclaró que no se trata de suprimir una veda, sino de reservar el agua, y que se anunció desde el 2017, no hace 15 días en coincidencia con el Mundial de Futbol de Rusia 2018.

El director de Conagua precisó que la primera reserva se firmó en septiembre de 2014 con el fin de administrar el uso de agua para otorgarlo a viviendas. Argumentó que, para los nuevos decretos, se estudió la eliminación de vedas desde 2016 y que se publicó un estudio técnico justificativo sobre la disponibilidad del agua en 2017. Dijo que en el estudio se establecen las recomendaciones para eliminar las vedas y llevar a cabo acciones para establecer las reservas de agua superficiales para uso público y doméstico, destinadas a las poblaciones proyectadas para el año 2070.

Aclaró que Conagua no es responsable de distribuir el agua y que los gobernadores no pueden decidir a quién otorgar concesiones, dijo que esa facultad es de los municipios y que está previsto en la ley, que depende del Congreso.

Reiteró que Conagua no presta el servicio de distribución de agua, que eso depende de los municipios y del SACMEX, en el caso de la Ciudad de México; explicó que Conagua sólo administra, para futuras generaciones, el agua del subsuelo y lo que corre en los ríos.

Ramírez de la Parra agregó que tras la eliminación de vedas sólo 1% se destinará a uso para viviendas y el otro 99% para preservación del medio ambiente, como lo han recomendado diversos organismos internacionales, porque los bosques son las fábricas de agua.

Precisó que no se cambia la naturaleza jurídica del agua, que es de la nación y por lo tanto no se privatiza. Detalló que cuando el Ejecutivo levanta vedas sólo puede hacerlo para el uso doméstico, la generación de energía eléctrica y garantizar el flujo para la protección ecológica, incluyendo la restauración de ecosistemas.

Sobre los campesinos cuyas concesiones están a punto de vencer, dijo que se emitieron recomendaciones para renovar esas concesiones y negó intención de quitarles el agua.

Roberto Ramírez de la Parra acusó a Pedro Moctezuma Barragán de ser un mentiroso y dijo que los decretos que declaran las reservas no son “un albazo”, que se trabajan desde años y que se basan en la ley vigente.

Con información de Despierta con Loret

MLV