Conagua afirma que no habrá privatización del agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) rechazó que los 10 decretos de reserva, publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de junio, abran la puerta a la privatización del agua.

El organismo emitió un comunicado en el que señaló que estos decretos no otorgan beneficios para ningún particular, sino que permitirán preservar el medio ambiente. Incluso afirmó que buscan garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.

En términos prácticos, la Conagua estableció que la publicación pretende que este recurso natural disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, y aseguró que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.

La Conagua señaló que, con la orden presidencial, 295 de las 757 cuencas del país preservarán sus ecosistemas en las condiciones que hoy se conocen, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos.

Indicó que antes de la publicación del documento en el Diario Oficial de la Federación, fueron consultados distintos actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca, los cuales dieron su aprobación.

Según la organización conservacionista WWF, el presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos que establecen reservas de agua que garantizan la disponibilidad de este recurso para la población y la naturaleza durante los próximos 50 años, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Las nuevas reservas de agua transformarán el manejo de las cuencas en México, garantizando suministro de agua para millones de personas y para el medio ambiente: Jorge Rickards, Director @WWF_Mexico pic.twitter.com/DQ8bmoZr1S — WWF México (@WWF_Mexico) June 5, 2018

World Wildlife Fund informa que los decretos protegen de la sobrexplotación a las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Con información de Estrictamente Personal y WWF

MLV