Mamá de Emilio Lozoya fue detenida en Alemania, según abogado

Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, reveló que Gilda Margarita Austin y Solís, mamá del exdirector de Pemex, fue detenida por la Interpol en Alemania. En entrevista con FOROtv, el defensor señaló que la mujer es acusada de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Los cargos se configuraron por haber recibido un depósito de 185 mil dólares y la detención sería con fines de extradición, pero el abogado consideró que en realidad no se pueden perseguir esos delitos.

En entrevista, el abogado precisó que la mujer, de 70 años, estaba de vacaciones con sus nietos, en una isla alemana. Detalló que los delitos que enfrenta la señora Austin y Solís no son graves.

No son delitos graves (…) No existe asociación delictuosa. El hecho de que Emilio, de su cuenta, lícita, como se va a probar, le haya depositado a su mamá para que le hiciera favor de pagar unos impuestos y unos abogados en el trámite de una compra de una casa en Ixtapa, eso no la hace a ella ni miembro de una organización, ni mucho menos que lave dinero”.