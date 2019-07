AMLO: Se apoya a la Fiscalía en investigación contra Lozoya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que su gobierno ayuda a la Fiscalía General de la República en lo que respecta a la investigación que se hace a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Te recomendamos: FGR acusa a Lozoya de tres delitos por el caso Odebrecht

Todo lo que nos solicita se le entrega, la información, ésa es la instrucción que tienen los servidores públicos, de manera especial el consejero jurídico y el encargado del manejo en Hacienda de todo lo relacionado con el movimiento de dinero, inteligencia financiera, y estamos ayudando”, explicó el presidente durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Reiteró que es necesario releer lo que dijo cuando tomó posesión acerca de que no iba a haber persecución, que no era su fuerte la venganza y que pensaba que era importante poner un punto final y no desatar la persecución a los responsables del saqueo y ver hacia adelante.

Porque tendríamos que ir a revisar lo que hicieron los de mero arriba para acabar con la simulación de que siempre son chivos expiatorios los únicos que se castigaban y yo expresé que lo mejor era la condena al régimen neoliberal, que es sinónimo de saqueo y de robo, y que no íbamos nosotros, como Ejecutivo, a promover denuncias, sin embargo, aclaré que todas las denuncias que estuvieran en curso se iban a continuar, que no íbamos nosotros a detener, a parar ninguna denuncia, que no íbamos a actuar como tapaderas”.

Subrayó que se dijo que si había punto final era para los que habían participado en las pasadas administraciones y no para su gobierno y para los que estaban llegando a ocupar los cargos.

Dijo que insistirá para que desaparezcan los fueros y se castigue a los funcionarios que cometan corrupción.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional (EFE)

López Obrador puntualizó que la investigación de Emilio Lozoya ya venía de tiempo atrás, como el caso del abogado Juan Collado y de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

Venían las denuncias detrás y por trabas, lentitud o lo que fuese no se les daba curso. Lo único que hemos hecho nosotros es remitir todo a la Fiscalía y no detener nada, tampoco dar indicaciones, ni en un sentido ni en otro, a la Fiscalía, que actúa con autonomía”.

Sobre posibles denuncias contra Enrique Peña Nieto, López Obrador dijo no tener información, pero añadió que la Fiscalía va a recoger los testimonios de los involucrados para proceder legalmente.

Aclaró que su gobierno no tiene ninguna denuncia o pruebas en contra de los expresidentes de México.

Sobre el paradero de Emilio Lozoya, López Obrador reiteró que es a la Fiscalía a quien compete investigar eso.

Mi postura es no meter a la familia, dice AMLO en torno al caso de Emiliano Salinas

El presidente fue cuestionado sobre la investigación que realiza el FBI a Emiliano Salinas, por su vinculación con la secta NXIVM, señalada por delitos como pornografía infantil, tráfico sexual, fraude y extorsión. Respondió que este asunto corresponde a la Fiscalía.

No quiero evadir la responsabilidad, es que la Fiscalía es autónoma y estos asuntos le corresponden”.

Reiteró que su postura es no meter a la familia, aunque se tengan diferencias, como en este caso con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien considera un mal presidente y padre de la desigualdad moderna.

Insistió en que no hay que meterse con la familia, pero aclaró que si se cometió un delito corresponde investigarlo a la autoridad competente porque la Presidencia no debe hacer un juicio en ese sentido, “porque no corresponde y sería una postura política”.

El presidente reiteró que los hijos tienen que asumir sus responsabilidades, pero cuestionó por qué un hijo tiene que pagar por la mala fama o mala actuación de un padre.

“No nos corresponde legalmente, los hijos no, la familia no, pero es un asunto de moral pública, de moral política”.

Con información de Presidencia de la República

AAE