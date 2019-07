Fiscalía obtiene orden de aprehensión contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo, de un juez de control, órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y cuatro personas más, solicitadas en el caso Odebrecht.

Se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados, presentó el ministerio público ante el juez de control todos los elementos de probanza necesarios para obtener el resultado legal favorable al interés de la Federación”, de acuerdo con la FGR.

La FGR señala en un comunicado:

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un Juez de Control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht en contra de Emilio “L”, Marielle “E”, Gilda “A”, Gilda “L” y Nelly “A”. Estas mismas personas cuentan con Ficha Roja de Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos (PEMEX). Este asunto, que se inició en enero de 2017 y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados. El Ministerio Público Federal (MPF) presentó ante el Juez de Control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable. La Fiscalía General de la República cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente.

Foto: Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. (Archivo)

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, enfrentan acusaciones en México por dos eventos que los unen:

La compra a sobreprecio que hizo Pemex, cuando Emilio Lozoya era el director, a Altos Hornos de México propiedad de Alonso Ancira, de una planta para producir fertilizantes. Ambos hicieron transacciones con una empresa fantasma ligada a Odebrecht, la constructora brasileña que se dedicaba a sobornar a funcionarios en toda América Latina para conseguir contratos.

Orden de aprehensión prueba que hay persecución, dice abogado

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, consideró este viernes que las ordenes de aprehensión contra su cliente y cuatro personas más por el caso Odebrecht, confirman que existe una persecución no solo en contra de su cliente sino además de la familia.

Nunca había habido Ficha Roja en contra de la mamá ni de la esposa de Emilio, porque incluso acaban de rendir informes previos los jueces y no había ninguna orden de aprehensión”, señaló al tiempo que dijo que solicitará el amparo correspondiente para conocer de qué se les acusa a los familiares de su cliente.

Coello Trejo, quien dijo estar sorprendido por las órdenes contra la madre, esposa y hermana del exfuncionario federal, señaló, en entrevista para Radio Fórmula, que conoce la carpeta de investigación y nunca fueron mencionadas estas familiares, de las cuales aseguró no existe una sola prueba en su contra.

No sé de dónde sacaron esto, pero ya abrimos la baraja y todas las pruebas que nosotros presentamos vamos a analizar si las tomaron en cuenta no; hay pruebas anticipadas, que son pruebas plenas ante juez de control y donde se acredita plenamente que Zecapan no es de Emilio y Emilio no recibió ni un peso de Zecapan”, argumentó sobre la acusación de que su cliente recibió depósitos en dicha empresa.

Emilio Lozoya y el caso Odebrecht

Entre febrero y marzo de 2014, Altos Hornos de México habría depositado tres millones 701 mil dólares a Grangemouth Trading Company, una de las empresas que la brasileña Odebrecht utilizó como fachada para distribuir sobornos entre la clase política de los países en los que operaba.

De la cuenta de Grangemouth Trading Company, asentada en Antigua -un paraíso fiscal., entre el 3 de diciembre de 2013 y el 19 de marzo de 2014 se habrían destinado cinco millones de dólares a otra empresa, Zecapan S. A., para Emilio Lozoya.

De Klienfeld Services LTD se erogaron más de 524 mil dólares para Zecapan S. A. y a través de otra empresa, Innovation Research Engineering and Develop LTD, se transfirieron tres millones 150 mil dólares a la cuenta de otra empresa proporcionada por Lozoya, Latin American Asia Capital Holding.

En total, Emilio Lozoya habría recibido sobornos por más de diez millones de dólares a través de dichas empresas fantasma.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, parte de estos recursos, habrían sido destinados para la compra de una casa ubicada en Lomas de Bezares, actual domicilio de Emilio Lozoya y por la que pagó 38 millones de pesos.

AMLO aclara sobre casos contra Emilio Lozoya

Durante una de sus conferencias de prensa matutinas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los procesos en contra de Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), y de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), venían de tiempo atrás.

Lo que pasa es que nosotros no podíamos voltear la hoja, cerrar los casos, porque en el caso de esta planta (Agro Nitrogenados), además de lo que se destinó del presupuesto público, que es dinero del pueblo, a la compra, se autorizó un crédito también de 300, 400 millones de dólares adicionales”, dijo.

