Las elecciones 2021 serán muy seguras en términos sanitarios: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, se mostró confiado en que las elecciones del próximo 6 de junio serán muy seguras en términos sanitarios, al compartir que se han estado implementado diversas medidas preventivas para evitar un posible contagio de COVID-19 entre los electores y los funcionarios de casilla.

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia realizada, la noche del viernes 21 de mayo de 2021, en Palacio Nacional.

Ahí detalló que los electores no deberán entregar su credencial de elector y que las casillas no contarán con las acostumbradas mamparas, lo que reduce, en cierta medida, la posibilidad de contagiarse mientras se emite el voto.

“Por seguridad sanitaria, y para evitar contagios, lo que no va a ocurrir en las casillas es que se pida el traspaso, mano a mano, de la credencial del elector. La recomendación es que la persona votante la tenga en su mano y la muestre para que los funcionarios de casilla observen los datos y los registren. La cortinilla que normalmente se ponía para enclaustrar a la persona votante durante la emisión del voto no se va a poner. Estarán más distantes los puntos de votación de cualquier posible observador inadvertido. Lo que aquí interesa es no tener una cabina cerrada en el punto de votación porque esto podría generar un ambiente de aerosoles que si una persona votante estuviera contagiosa se lo pudiera transmitir al siguiente votante”, compartió Lópesz-Gatell.