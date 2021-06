Elecciones 2021, ‘día histórico’: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó que las elecciones de este domingo 6 de junio de 2021 representan un día histórico en nuestro país.

“Éste es un día histórico por tres motivos: el primero porque gracias al esfuerzo y la convicción de la ciudadanía, y de todas y todos ustedes, en el INE, en los tribunales electorales, nuestra democracia no ha sido una víctima más de la pandemia; hoy vamos a las urnas con la certeza de que las casillas serán espacios libres en un doble sentido, para poder ejercer nuestro voto sin condicionamientos y constricciones por la opción política de nuestra preferencia, por un lado, y libres de todo contagio por el otro. El segundo motivo tiene que ver con el hecho de que gracias a las adecuaciones reglamentarias impulsadas por el INE más de 71 mil mujeres han hecho campaña electoral y se crearon las condiciones que garantizan candidaturas para la diversidad social y una ampliación de las cuotas para la representación legislativa de pueblos y comunidades indígenas. El tercer motivo que hace histórica esta jornada deriva de que la polarización y la intolerancia que han predominado la conversación pública no desalentaron la participación de la ciudadanía en las elecciones.”

Lorenzo Córdova señaló que después de 9 meses de intenso trabajo y presiones de todo tipo se llega a la jornada electoral más grande y más compleja que se haya organizado en los últimos 30 años. Aseguró que lo largo y ancho de la geografía nacional no hubo ejido, colonia, casería, comunidad o pueblo, que no haya sido recorrido por el personal del INE y no se haya invitado a participar a las mujeres y hombres que este día volverán atestiguar el carácter civilizatorio de la democracia mexicana.

Destacó la labor de cientos de miles de mexicanas y mexicanos que salieron de sus casas para instalar las casillas en las que 93.5 millones de electores podrán emitir su voto y con ello podrán elegir a sus representantes y gobernantes para los próximos años y además evaluar con su sufragio, “que también es un poderoso mecanismo de rendición de cuentas, el desempeño de quienes los han gobernado, premiando o castigando las buenas o las malas acciones de gobierno. En la historia de nuestro país, tantas mujeres y hombres habían sido convocados para recrear la democracia a través de las urnas.”

Finalmente destacó que las alternancias que hemos presenciado y los triunfos obtenidos por todas las fuerzas políticas en los últimos 6 años evidencian que en la democracia mexicana todos los partidos han ganado y han perdido en las urnas.

Dijo que el pluralismo de nuestro país es vigoroso y cambiante de una elección a la otra y por lo tanto nadie puede decir que el sistema nacional de elecciones y mucho menos la actuación de las autoridades electorales está sesgado a favor de una fuerza política o bien que las elecciones en México son parciales o inequitativas.

Con información de Noticieros Televisa

