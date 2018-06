El mayor enemigo de EU son las ‘fake news’, según Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este miércoles de nuevo a los medios de comunicación “falsos” como el “mayor enemigo” del país por su “menosprecio” al reciente acuerdo con Corea del Norte.

“Muy divertido ver las Noticias Falsas, especialmente la NBC y la CNN. Están luchando duro para menospreciar el acuerdo con Corea del Norte. Hace 500 días habrían mendigado por este acuerdo parecía que iba a desencadenarse una guerra”, aseguró Trump en referencia al periodo previo a su llegada a la Casa Blanca.

So funny to watch the Fake News, especially NBC and CNN. They are fighting hard to downplay the deal with North Korea. 500 days ago they would have “begged” for this deal-looked like war would break out. Our Country’s biggest enemy is the Fake News so easily promulgated by fools!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018