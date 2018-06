Trump dice haber evitado ‘catástrofe nuclear’ tras cumbre con Kim

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la amenaza nuclear norcoreana ha desaparecido, tras la histórica cumbre que celebró el martes en Singapur con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Al llegar a Washington procedente de la ciudad-estado asiática, Trump señaló en su cuenta de Twitter que, tras esta cumbre, “todo el mundo puede ahora sentirse mucho más seguro” que el día en que asumió la presidencia de Estados Unidos, hace año y medio.

“Ya no hay una amenaza nuclear de Corea del Norte. Reunirme con Kim Jong-un fue una experiencia interesante y muy positiva. ¡Corea del Norte tiene un gran potencial para el futuro!”, agregó el mandatario estadounidense.

Just landed – a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Trump indicó que antes de que llegara a la Casa Blanca, “la gente asumía que íbamos a la guerra con Corea del Norte”.

A year ago the pundits & talking heads, people that couldn’t do the job before, were begging for conciliation and peace – “please meet, don’t go to war.” Now that we meet and have a great relationship with Kim Jong Un, the same haters shout out, “you shouldn’t meet, do not meet!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

“El Presidente (Barack) Obama dijo que Corea del Norte era nuestro mayor y más peligroso problema. No por más tiempo…. duerman bien”, afirmó Trump en su tuit.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer – sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

POMPEO INICIA LA AGENDA PARA ACTIVAR ACUERDOS DE LA CUMBRE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inició un viaje a Corea del Sur y China que supone el primer movimiento diplomático tras la cumbre de Singapur y muestra la importancia de Pekín y Seúl en el proceso de desnuclearización de Pyongyang.

Pompeo partió hoy de Singapur con destino a Seúl para informar al Ejecutivo del presidente Moon Jae-in de los resultados de la histórica cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dejó la puerta abierta a más negociaciones.

Trump insistió ayer en que el histórico encuentro, que acabó con una declaración poco concreta, era el punto de partida de un largo proceso en el que se verán involucrados no solo Washington y Pyongyang.

En este sentido, en su primera escala en Seúl, el jefe de la diplomacia estadounidense tratará el delicado asunto de la suspensión de las maniobras militares en la península coreana anunciada por Trump durante la cumbre.

En la declaración conjunta firmada por los líderes, Pyongyang se comprometió a llevar a cabo su desnuclearización mientras Washington asumió el compromiso de brindar garantías de supervivencia al régimen.

Aunque ninguno de estos puntos quedó mínimamente especificado en el documento, en una rueda de prensa posterior el presidente de Estados Unidos anunció que suspendería las maniobras militares conjuntas como gesto de buena voluntad hacia Corea del Norte, que los suele denunciar como un ensayo para invadir su territorio.

El presidente surcoreano, con quien se reunirá mañana Pompeo, ha convocado para ese mismo día una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) para discutir este asunto, que ha causado cierta preocupación en Tokio donde se ve a estas maniobras como fundamentales para la seguridad la región.

Una pantalla de televisión muestra la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un (Reuters)

DESHIELO CON NORCOREA

“Las maniobras entre Corea del Sur, Estados Unidos y el grueso de las tropas estadounidenses en territorio surcoreano juegan un papel muy importante en la seguridad de Asia Oriental. Quiero transmitir esta idea a Washington y también a Seúl”, dijo hoy el ministro nipón de Defensa de Japón, Itsunori Onodera.

Es evidente que el proceso de deshielo con Corea del Norte es un asunto en el que están implicados varios países, como pone de manifiesto el viaje de Pompeo a Corea del Sur y China.

“La desnuclearización es muy difícil de resolver solo entre Washington y Pyongyang. La solución debe llegar de manera multilateral”, señaló hoy el profesor Koh Yu-hwan de la Universidad Donguk y asesor de Seúl.

Trump, de hecho, agradeció en la víspera al presidente surcoreano, considerado el impulsor de este proceso, su “duro trabajo” y le llamó a las pocas horas de terminarse la cumbre de Singapur.

Además, este mismo jueves Pompeo se reunirá en Beijing con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.

Trump Kim apretón manos histórica Cumbre Singapur

Para la mayoría de los expertos la importancia del papel de Beijing, aliado histórico de Pyongyang, quedó claro en el momento en que Kim aterrizó en Singapur en un avión de la aerolínea Air China.

“No utilizó un avión chino porque él no tenga el suyo, lo hizo para dejar claro que es un líder que cuenta con el apoyo de Beijing”, aseguró Koh, que consideró que la participación diplomática de China hará “el trabajo real” en este proceso.

Con información de EFE

HVI