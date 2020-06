‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, reaparece tras supuesta detención de su mamá

José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, amenazó en un video que circula este domingo en redes sociales con desatar más violencia contra el Gobierno Federal, luego de que un operativo de la fuerza pública en el estado Guanajuato terminara con la supuesta captura de su madre y varios integrantes del grupo.

Te recomendamos: Dictan prisión preventiva a Rodolfo Juan ‘N’, padre de ‘El Marro’

“El Marro” Yépez lamentó, en un video de poco más de tres minutos, la captura de su madre el sábado en la ciudad de Celaya donde, según autoridades, se lograron “importantes detenciones” de presuntos integrantes del cártel.

Tras el operativo, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, dijo que varios integrantes del grupo, que tiene su bastión en Guanajuato, causaron daños y disturbios en varios puntos de la región, quemaron vehículos y locales comerciales en Celaya.

Les voy a ser una piedra en el zapato, les voy a rajar su madre, van a ver”, dijo el hombre identificado como “El Marro”, sentado en una silla de madera, con jean, botas de campaña y un fusil colgado en el brazo.

No crean que porque se llevaron a mi madre ahora la van a poner como operadora financiera, jefa de cártel, como saben hacer. Por ella y por toda mi gente le voy a echar huevos al asunto. No crean que a mí me espantan”, agregó.