‘El Bronco’ insiste en aplicar pena de muerte tras homicidio de menor

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, insistió en que se debe aplicar la pena de muerte para castigar a los delincuentes que cometen delitos como: feminicidios, violación, homicidio de menores y secuestro, tras la desaparición y asesinato de la menor Ana Lizbeth de 8 años, en el municipio de Juárez.

Yo siempre he dicho que las leyes son demasiado laxas, es increíble que los jueces liberen a quienes tienen y cometen un delito, yo he planteado la pena de muerte en este tipo de casos, y sigo insistiendo y seguiré insistiendo para que México se tranquilice, para que ya nadie asesine a una mujer, viole a un niño o secuestre a alguien, se tiene que poner la pena de muerte, y yo seguiré insistiendo en eso, ya hicimos la iniciativa y espero que los diputados hoy en este caso sensible, ahora sí se sensibilicen”, señaló Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León.