Ejército reparte despensas a damnificados por deslave en Cerro del Chiquihuite

Este viernes, el Ejército Mexicano repartió ayuda humanitaria entre los damnificados del derrumbe del Cerro del Chiquihuite.

El pasado 10 de septiembre, cientos de rocas, algunas de gran tamaño, destruyeron varias casas, provocaron la muerte de 4 personas y dejaron 141 familias evacuadas temporalmente por lo inestable del lugar.

Esa tarde, Gustavo, taxista de 50 años, papá de Mariana y Jessica, fue avisado del derrumbe por sus compañeros. Inmediatamente se acercó al lugar, tras unas horas de búsqueda, encontraron con vida a una de sus hijas. No se dio por vencido y buscó a la otra.

“Llegué, vi todo destruido y se me rompió el corazón y así como puede subí y subí por todas las piedras, llegué hasta allá arriba ahí andaba busque y busque a mis hijas, yo les decía que me faltaba una hija faltaba una hija. Cuando se descuidó Protección Civil, me volví a meter al hoyo donde estaba buscando y con mis manos escarbé y ya encontré mi hija, pero ya estaba muerta”, insistió Gustavo Martínez Lázaro, damnificado.