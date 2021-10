A un mes del derrumbe, damnificados del Chiquihuite siguen sin poder volver a sus casas

Los damnificados por el desgaje del cerro del Chiquihuite siguen viviendo afuera de sus casas, algunos con familiares, otros rentaron y el resto vive en algunos de los dos albergues habilitados en Tlanepantla, Estado de México.

Los damnificados se quejaron de la elaboración del censo para ser atendidos.

“Tengo una notificación de riesgo que, pues para desalojar, como le comento yo estoy desalojada desde el día 7 de septiembre que fue el deslave, -¿A pesar de esto a ustedes, a usted y a su familia, no las están considerando como parte de los damnificados para ningún tipo de apoyo?- No, de hecho, nos manejan ellos que no estamos dentro del polígono cero, Ni casa, ni apoyo, ni para la renta ni despensa”, dijo Silvia León, desalojada porque su vivienda está en el polígono de riesgo.

“Los censos que realizaron son los que están obstaculizando, porque hay unos, bueno primero nos comentan que fueron instancias municipales, luego que fueron instancias federales. Y al final de cuentas no se sabe qué censo es al que se debe de atender. Que se haga un solo censo, que se publique para que todos los que fueron afectados se tenga la certeza de que son ellos”, señaló Ana Sánchez, voluntaria de ayuda a damnificados.