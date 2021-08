Ecatepec activó Plan Mixtli por paso de Grace

Las lluvias que se registraron durante la madrugada y parte de la mañana en el municipio de Ecatepec, Estado de México por “Grace” provocaron diferentes encharcamientos.

Dos de ellos se reportaron en la carretera federal antigua México-Pachuca en la colonia Sol de Ecatepec y uno más en la Avenida Nacional sobre Veracruz en la Colonia Santa María Chiconautla.

A estos sitios acudieron varios camiones Vactor y trabajadores de distintas dependencias del Estado de México y del municipio de Ecatepec para desalojar el agua.

Estos encharcamientos provocaron que varios vehículos se quedaran parados.

“Todo por otro que se paró, se paró y se mojó el motor y pues ya se enfrió y se apagó rápido. -¿Por las lluvias que se han registrado?- Ahorita si. -¿Cómo ve? ¿Cuánto tiempo lleva aquí?- Apenas, nos acaba de sacar la patrulla, nos empujó hasta acá, nada más para que le pudiéramos arreglar aquí a la camioneta”, Cristian Said, automovilista.

“Se me quedó allá atrás a las 11 de la mañana, estamos aquí ahora sí que esperando una grúa para que me jale o alguien que me jale, venimos a la chamba aquí a Ojo de Agua, nada más que ya se le caiga todo el agua y ya nos empujen, ahora sí que me saco una patrulla de aquí y nos sacó del agua sin bronca, ahora sí que se enfríe, ahorita ya se acabó la pila, estamos esperando a que lleguen a rescatarnos”, Marco Antonio Martínez, automovilista.