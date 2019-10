Alfonso Durazo comparecerá en el Senado luego del operativo fallido en Culiacán

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, comparecerá ante el Senado de la República el próximo martes para explicar el estado que guarda la Nación en materia de seguridad, luego del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa.

La solicitud se envió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de un debate de casi 4 horas.

A través de su cuenta de Twitter, el Senado de la República confirmó:

Senado de la República aprueba comparecencia de Alfonso Durazo. (Twitter)

Morena enfrentó los señalamientos de los senadores de oposición por lo que llamaron el jueves negro del ‘Culiacanazo’.

Principalmente senadores del PRI y el PAN cuestionaron la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y concretamente la actuación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

No es la pregunta si era mejor salvar 200 vidas, la pregunta, la real, la verdadera pregunta es: ¿Por qué las pusieron en riesgo? Los opinólogos debaten que, si éste va a ser el Ayotzinapa, de Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo creo, estoy seguro que no. El teflón sí funciona, la complacencia, el populismo, que confunde popularidad con capacidad de resolver problemas. Será popular, pero es incapaz de resolver estos problemas de México. Yo lo invito a que comparezca al Senado de la República y aclare todas estas dudas que surgen sobre sus contradicciones y la opacidad de lo que pasó en Culiacán”, destacó Gustavo Madero, senador del PAN.