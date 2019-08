Duques de Cambridge vuelan a Escocia en aerolínea barata tras críticas a Harry y Meghan

Los duques de Cambridge volaron a Balmoral (Escocia) a pasar el fin de semana con la compañía de bajo costo FlyBe, días después de que los duques de Sussex fueran criticados por su supuesta hipocresía al utilizar cuatro aviones privados en once días, destaca este viernes la prensa británica.

El príncipe William y su esposa, Kate, acompañados de sus tres hijos, se desplazaron a la residencia escocesa en Balmoral empleando el servicio de la citada aerolínea regional británica, cuyos billetes costaron de manera individual 73 libras (unos 79 euros).

Los duques partieron del aeropuerto internacional de Norwich con destino al de Aberdeen este jueves a las 7.50 GMT sin que el resto de pasajeros se percatara de su presencia, según indicó el tabloide The Sun.

So four tabloids all reach the conclusion William & Kate’s budget flight to Balmoral was a ‘lesson’ to Harry & Meghan…

But actually they just made the point that the Royals always risk having their privacy invaded when they do travel commercially 📷

READ https://t.co/4kq1cePK2O pic.twitter.com/OIgSHzP2WD

— Chris Ship (@chrisshipitv) August 23, 2019