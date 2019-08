Duques de Sussex, sometidos a escrupuloso escrutinio; los califican de ‘hipócritas’

Desde su boda en mayo de 2018, el matrimonio de los duques de Sussex ha estado marcado por la polémica y las críticas de la prensa británica que ha sometido a escrupuloso escrutinio todos los pasos de Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique y nuevo miembro de la familia real.

La causa de la última crítica a la pareja real ha sido utilizar un avión privado hasta cuatro veces en dos semanas para sus vacaciones, un gesto que ha sido considerado por algunos medios como “hipócrita” porque la alta contaminación y el elevado costo de los vuelos contradice su compromiso contra la pobreza y el cambio climático.

Debido a los reproches de la prensa, el cantante Elthon John, amigo íntimo de la princesa Diana, salió en defensa de los duques asegurando que fue él quien había proporcionado el jet privado y negó que la pareja lo hubiera alquilado.

I highly respect and applaud both Harry and Meghan’s commitment to charity and I’m calling on the press to cease these relentless and untrue assassinations on their character that are spuriously crafted on an almost daily basis.

Elton

— Elton John (@eltonofficial) August 19, 2019