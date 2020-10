Dr. Shenka, de Panteón Rococó, da positivo a COVID-19 y pide no pasear como ‘reinas de carnaval’

El vocalista de Panteón Rococó, Dr. Shenka, confirmó que tras seis meses de estar confinado, dio positivo a COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el vocalista hizo un llamado a no bajar la guardia y no “andar paseando como reinas de carnaval” a ser más consciente de la pandemia para poder detenerla.

Insistió que en el momento menos esperado, cualquiera podría estar en su situación.

“Tu que me lees, cuídate, protégete a ti y a los tuyos, no bajes la guardia! En el instante menos esperado puedes estar en mi situación. NO BAJES LA GUARDIA!”

https://twitter.com/ShenkaOfficial/status/1311360803724025858