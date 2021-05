Dos mujeres mueren tras explosión por pirotecnia en Aguascalientes

En Aguascalientes, dos personas murieron al explotar pirotecnia almacenada dentro del templo de San Isidro Labrador, en la comunidad de Chichihuitero, en el municipio de Calvillo.

Los vecinos señalan que la explosión sobrevino cuando se almacenaban los cohetes en la sacristía, después del rosario con el que iniciaba el novenario y las fiestas del santo del pueblo.

La explosión mató a dos mujeres que se encontraban en la sacristía y que almacenaban la pirotecnia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Aguascalientes informo que la iglesia sufrió daños estructurales y unas 15 casas a la redonda presentan algunas afectaciones.

“La parte donde se recibe la misa no está derrumbada sin embargo esta destruido, es un espacio que ya no se pude volver a ocupar, pero la otra parte donde está la sacristía donde el padre se cambia de hábitos etc., está completamente en escombros, las viviendas que están a los costados también sufrieron daños considerables entonces tendrán que a lo mejor demoler algunas partes de las viviendas que están a los alrededores para volver a habitarlos”, agregó Héctor Manuel Reyes.