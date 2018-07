Dos delincuentes asaltan a pasajeros de camión de transporte público en Tlalpan

Dos delincuentes despojaron de celulares y carteras con un arma de fuego a pasajeros de un camión de transporte público en Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

El hecho fue captado en un video dentro de un camión de transporte público que circulaba sobre calzada de Tlalpan, en la ruta que corre de San Pedro Mártir a la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro.

La imagen mostró el momento en que los asaltantes suben al camión y se sientan hasta adelante, como dos pasajeros más.

El camión comienza su avance y luego de algunos segundos uno de los delincuentes saca un arma y amenaza a los pasajeros, así como al chofer.

El delincuente armado les ordena a los pasajeros que entreguen celulares y carteras a su cómplice, quien comienza a pasar a todos los lugares con una mochila en la mano, y les advierte que el que se haga el héroe recibirá un balazo.

Al chofer le ordena que no abra la puerta de atrás, que apague las luces intermitentes y que acelere la marcha. También le advierte que la pistola no es de juguete y lo amenaza con golpes en la cabeza. Le ordena a su cómplice que revise bien que todos los pasajeros entreguen sus pertenencias.

A ver mi gente. Esto se trata del celular y cartera en mano. Quien no me quiera aflojar y quien se le ponga al pedo a mi valedor, al chile le voy a volar un balazo; apágame las direccionales. Dale un poquito más rápido. No me abras la puerta de atrás, mi chavo ¿Eh? Ira. No es de juguete”, dijo un asaltante.