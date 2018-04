Trump: “No estamos en una guerra comercial con China”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el miércoles que el país esté en una guerra comercial con China, horas después de que Beijing impuso aranceles a una lista de bienes estadounidenses importados por el gigante asiático en represalia por gravámenes similares establecidos un día antes por la Casa Blanca.

“No estamos en una guerra comercial con China, esa guerra fue perdida hace muchos años por las personas tontas, o incompetentes, que representaban a Estados Unidos”, escribió Trump vía Twitter.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018