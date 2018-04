Trump se va a ir contra China, advierte exfuncionario de EU

Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de Estados Unidos, aseguró este lunes, en Despierta con Loret, que es muy fácil iniciar una guerra comercial y muy difícil terminarla.

En referencia a la decisión de Beijing de imponer aranceles adicionales de hasta un 25 por ciento a más de cien productos estadounidenses, en respuesta a los aranceles estadounidenses a la importación de aluminio y acero anunciados por Trump el mes pasado, Gutiérrez consideró que Estados Unidos tomará ahora acciones realmente fuertes contra la nación asiática.

“Se va a ir contra China para propiedad intelectual y el hecho de que en China se requiera la transferencia de tecnología, eso va a hacer la batalla grande y China tiene que responder porque al presidente de China le acaban de dar otro periodo. Él puede ser presidente por vida, él no puede demostrar debilidad”, dijo el exsecretario de Comercio de Estados Unidos.

Enfatizó que nadie gana una guerra comercial, pues se afecta al consumidor, a las empresas, al abasto, además de que suben los precios. Reiteró que una guerra comercial no es un beneficio para ningún país.

Respecto al TLCAN, Carlos Gutiérrez dijo que parece que éste “va bien” y aunque es temprano para decir que va a salir, va mucho mejor que hace cinco meses.

“Creo que el TLCAN se va a sacar, ojalá. Ahora, se ve que se va a sacar con éxito para los tres países”, manifestó.

Destacó la decisión de Estados Unidos de excluir a México de los aranceles de aluminio y acero y sugirió a las empresas que no se aceleren, que no hagan acciones estratégicas todavía, pues no se sabe qué va a suceder.

Añadió que lo importante es que el TLCAN “ahí está”, México no tiene tarifas de aluminio y acero, entonces “la cosa por lo pronto va bien”.

Sobre la cercanía de la octava ronda de renegociación y del proceso que ha sido largo, Gutiérrez dijo que aún falta pues se dejó lo más difícil para el final y que si no se terminan las negociaciones en abril o mayo se dejarán hasta 2019, ante la proximidad de las elecciones en México y en Estados Unidos.

“Ahorita están tratando de empujar para sacarlo en abril o mayo, y ojalá que sea así para ya sacarlo del camino”, enfatizó y aseguró que Trump también lo desea así pues su objetivo es China, además que en Estados Unidos hay mucha gente que está a favor del TLCAN, por lo que éste tiene porcentajes favorables.

Sobre el tema laboral, que podría frenar las negociaciones, el exsecretario de Comercio subrayó que lo que se quiere es “subir el cálculo del contenido en México, a que sea igual a 15 dólares la hora, y eso va a subir el contenido de México, entonces es una forma de forzar levantar el contenido americano o el contenido regional, pero es algo que es artificial porque los salarios no son tan altos, pero eso es una táctica que están usando”.

Respecto a que lleguen las elecciones a México y no se haya alcanzado aún un acuerdo sobre el TLCAN, Gutiérrez señaló que éste aún puede progresar pues se estará ya en los capítulos finales.

Reiteró que a Trump le interesa sacar ya el TLCAN pues la guerra real es con China.

“Si él ya se fue contra China, si ya respondió China, esto ya empezó y no se va a acabar con una negociación, así que desafortunadamente tenemos un par de años difíciles enfrente. Nos quejamos mucho de China, pero nos vamos a quejar el día que China crezca nada más 3%”, dijo el exfuncionario.

Admitió así mismo que el presidente Trump necesita a México, Canadá y a Europa para enfrentar a China.

En referencia al tuit de Trump, del domingo, en el que amenazó a México con terminar con el TLCAN si no se frena el flujo de migrantes y de droga, Carlos Gutiérrez indicó que el mensaje de Trump no da la impresión de estar dirigido a un aliado al que necesita para combatir el problema de China.

Consideró que la respuesta del secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, fue excelente y perfecta, pues no se metió en “cosas personales, no insultó a nadie, no fue defensivo, simplemente los hechos…”

Reiteró su consejo de que las empresas no tomen aún grandes decisiones y que esperen un rato “porque todavía no llega el final”.

