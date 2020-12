Doctora Calvillo sufrió presión psicológica, física y tortura durante detención por Fiscalía de Durango

La doctora Azucena Calvillo Carrillo niega ser la persona que aparece en este video con el que la Fiscalía de Durango buscaba fincarle el delito de tentativa de homicidio en contra del magistrado Héctor Silva Delfín, registrada la madrugada del pasado domingo 6 de diciembre.

“A razones para atentar contra la vida de un paciente que yo misma estaba atendiendo pues digo, caray. ¿qué razones tendría? Yo no tengo ninguna razón para atentar contra la vida de ningún paciente. No va con el actuar y con la profesión de un médico”, dijo Calvillo.

Después de haber señalado a la doctora Azucena Calvillo Carrillo como quien habría intentado matar a un magistrado del estado internado por COVID-19, la misma Fiscalía de Durango retiró la noche del viernes los cargos en su contra sin ninguna explicación.

“¿El domingo en la madrugada en dónde se encontraba usted? – Aquí en mi casa, dormida, con mi hija. Yo estaba aquí prácticamente no me había enterado de nada de lo que estaba pasando en la institución”, explicó Calvillo.

La médico internista asegura a En Punto que no fue detenida el martes por la tarde como lo informó la Fiscalía de Durango.

“A mí me detienen el lunes, ese lunes, un poco pasadas las 9 y media de la noche. Yo me trasladaba de mi trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social y me dirigía hacia mi casa. En ningún momento se me permitió hacer una llamada telefónica, nunca vi a un abogado hasta el martes en la madrugada cuando fue la primera audiencia”, refirió Azucena.