Doctor cierra consultorio y recorre la CDMX para atender a domicilio a pacientes COVID

Desde hace diez meses Adolfo Samperio, médico de profesión, dejó de atender pacientes en su consultorio ubicado en la colonia Casas Alemán para recorrer diariamente la Ciudad de México, atendiendo a domicilio únicamente a pacientes de COVID-19.

Muchos pacientes, que pueden pagarlo y tienen miedo de ir al hospital, optan por recibir atención médica en casa, pero no es fácil encontrar médicos que acepten y entraña un riesgo.

“Había pacientes que me suplicaban porque yo fuera a verlos que porque nadie los quería ver y si estaban graves, le tenían miedo al hospital. He estado viendo niños, adultos mayores, de todas las edades. He visto casi 300 pacientes de COVID, de los cuales 40 han sido casi niños”, dijo.