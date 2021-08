Aumentan casos de niños que se realizan prueba COVID-19

Se llama Eitan y aún no es bautizado, pero en brazos de su madre ya se le realizó la prueba de detección de COVID-19.

Su abuelita está hospitalizada por la enfermedad y toda la familia acudió a realizarse la prueba en el parque Alameda 2000, en Toluca, Estado de México

En las últimas semanas se incrementó la cantidad de niños que son llevados a realizarse la prueba de COVID-19, ya sea por presentar síntomas o porque sus familiares contrajeron la enfermedad.

Kevin, un niño de 12 años, no presenta síntomas, pero a su temprana edad sabe de la importancia de cuidarse y hacerse la prueba de detección del virus.

“Yo me vine hacer la prueba porque mi mamá salió positiva en COVID, me vine hacer la prueba para descartar que yo no tenga esta enfermedad”, dijo el menor.