Distribución equitativa de la riqueza privilegia a los que más lo necesitan: Moreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que el Presupuesto 2020 tiene una distribución equitativa de la riqueza y privilegia a los que más lo necesitan.

En entrevista, el también coordinador de la bancada de Morena en esa Cámara, explicó que los programas sociales de salud, educción y atención a grupos más vulnerables tendrán un piso presupuestal, el cual se ejercerá a través de reglas de operación que serán más flexibles y se podrán generar condiciones mejores de gasto.

Afirmó que México irá por el camino correcto, debido a que el Paquete Económico 2020 que se entregó al Congreso de la Unión contiene un presupuesto responsable, racional, “no vendiendo ‘espejitos’ ni tampoco excediéndose a la expectativa económica y de crecimiento”.

Me parece un presupuesto verdaderamente responsable de quien lo planteó, sobre todo, no acude al endeudamiento para reforzar o para proteger sectores de la población o sectores del gobierno, eso es muy importante”, resaltó.

Además de que cumple sus expectativas, cumple el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer un presupuesto austero, racional, creíble y certero.

Reiteró que se cumple el compromiso de que no hay nuevos impuestos y de actuar con inteligencia y con una actitud innovadora para que todo mundo pague sus impuestos.

Que no haya evasión, que no haya factureros falsos, que no haya empresas fantasmas, a través de las cuales se van por el caño de la corrupción millones y millones de pesos”, apuntó el morenista.