Jennifer López revela que director de cine la acosó sexualmente

La actriz y cantante Jennifer López aseguró este jueves que un director de cine la acosó sexualmente al pedirle que enseñase los pechos alegando que iba a aparecer desnuda en una escena, aunque el encuentro se produjo fuera de los platós de rodaje.

Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película”, indicó la artista durante una mesa redonda con otras actrices organizada por la revista The Hollywood Reporter.

Quería ver mis pechos. Y yo le dije que no estábamos en el plató”, explicó López, que no reveló el nombre del director, de la película que rodaban o del año en que ocurrieron los hechos.

Dije que no, me defendí a mí misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Y, por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo. Así que había otra mujer en la habitación, él me dijo esto y yo dije que no”, apuntó.