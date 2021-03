Diputados aprueban el Día del Inmigrante Coreano, Muñoz Ledo lo tacha de ridículo

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 384 votos a favor, 12 en contra y 55 abstenciones, declarar el 4 de mayo de cada año “Día del Inmigrante Coreano”, como símbolo de amistad y muestra de respeto que los mexicanos brindan al derecho de la inmigración.

El dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, que se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, señala que la cercanía de ambas culturas tiene presencia en los estados de Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Puebla, Yucatán y Estado de México.

Cita que la industria coreana llega a cifras cercanas a los 6 mil 700 millones de dólares en inversión directa en nuestro país, mayormente en la industria automotriz. Socialmente, la disciplina y aspectos de salud pública como es promovido por el Taekwondo, se han arraigado en nuestro país de forma profunda.

Al fundamentar el dictamen, el diputado presidente del Grupo de Amistad México-Corea del Sur, David Bautista Rivera (Morena) dijo que es justo y necesario reconocer la figura del inmigrante coreano para fortalecer los lazos culturales y de amistad entre las naciones.

Durante su participación vía plataforma digital puntualizó que la relación de México con ese país es histórica y de gran importancia. Recordó que este año se cumplen 116 años de la primera migración de la península coreana a México, 59 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas y 16 de la adopción de la Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua.

Refirió que entre ambos países se han desarrollado diversos convenios y colaboraciones en los sectores educativo, económico, cultural y deportivo, además de importantes intercambios comerciales y de cooperación, alcanzando un “excelente nivel de diálogo político en el plano bilateral y compartiendo posiciones en el ámbito multilateral, en temas como la Agenda 2030, el cambio climático y la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU”.

Expresó que Corea es el sexto socio comercial para México; asimismo, nuestro país es el primero de América Latina para ese país. En 2018 el comercio total entre las naciones fue de casi 21 mil millones de dólares.

Vía plataforma digital, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo dijo que la Cámara de Diputados y la de Senadores no tienen facultades expresas para mover el calendario cívico; por lo tanto, estas decisiones no tienen efecto jurídico ninguno.

Puntualizó que el artículo 69 fracción VIII del Reglamento de la Secretaría de Gobernación faculta a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático para definir, editar y difundir tanto el calendario oficial como el cívico.

“Es facultad de la Secretaría de Gobernación, no es nuestra. Si esta posición no es correcta, yo le rogaría a la presidenta que consultara oficialmente, al abogado general de la Cámara para que demuestre que estamos actuando contra el principio de legalidad porque no tenemos facultades expresas”, subrayó Muñoz Ledo.

“En su intervención usted ha solicitado expresamente que la Mesa Directiva haga una consulta a la Dirección Jurídica de esta Cámara de Diputados respecto a la pertinencia de tener presente las facultades expresas reservadas a la Secretaría de Gobernación en materia de elaboración del calendario cívico, así lo hará esta Mesa Directiva para resolver jurídicamente esta cuestión”, finalizó la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho.