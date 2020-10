Mario Delgado llama a ‘la madurez política’ a Porfirio Muñoz Ledo

El diputado Mario Delgado, aspirante a la Presidencia Nacional de Morena, consideró que el nuevo dirigente del partido debe tener autoridad moral porque su legitimidad vendrá del pueblo, por lo que llamó a la madurez política a su compañero el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien participará en la tercera encuesta del Instituto Nacional Electoral para definir al ganador.

Te recomendamos: Mario Delgado pide al INE acelerar encuesta para definir al presidente de Morena

“Y ojalá exista ya la madurez de todos los que hemos participado para darle la vuelta a la página y seguir adelante, no seguir con más jaloneos sobre esto que el partido ya se ha tardado mucho tiempo y la militancia y los simpatizantes lo que quieren es ya meterse, están listos, hay mucha energía, mucho entusiasmo en salir a defender al gobierno, en informarse, en organizarnos para lo que va a ser la batalla del 21”, señaló Delgado.

Entrevistado durante su participación en una rodada por el derecho a la movilidad, que partió del Zócalo de la Ciudad de México al Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Delgado criticó la actuación del presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, al inclinarse por el diputado Muñoz Ledo, luego de salir arriba en las primeras dos encuestas.

Por lo que dijo desconocer el motivo de la invitación que les realizó para este jueves.

“La verdad es que no es claro y él pues fue, ya lo vimos, fue como el que destapó a Porfirio, es como el promotor, pues el presidente del partido decidió tomar partido, lo cual es desde mi punto de vista incorrecto, pero pues vamos a ver a qué está invitando, nosotros vamos a ser siempre promotores de la unidad, a partir de que tome yo protesta como presidente del partido, una vez que se definan las encuestas, voy a promover la fraternidad entre los morenistas”, refirió el diputado Mario Delgado.

Subrayó que respetará el resultado de la tercera encuesta y que después de esta competencia convocará a la unidad de los militantes y simpatizantes de Morena.

Fue cuestionado sobre la denuncia que interpuso su contrincante Muñoz Ledo ante la FEPADE por presunto desvío de recursos públicos para su campaña.

“Ya medio vimos ahí la denuncia, está hueca, no tiene nada. Es un acto de desesperación y yo creo que también un acto de distracción por las acusaciones que le han hecho bastante graves al diputado Muñoz Ledo. Porfirio ya no puede cumplir ni siquiera con su responsabilidad como diputado federal, ya no puede venir y un dirigente de Morena tiene que estar en el territorio”, concluyó Mario Delgado.