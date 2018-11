Diputados aprueban dictamen de consulta ciudadana y revocación de mandato

La mayoría de Morena en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, sin el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), el dictamen de reformas constitucionales para regular las consultas ciudadanas y la revocación de mandato.

Morena propuso disminuir del 2 al 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el requisito para solicitar la consulta popular, es decir, unas 900 mil firmas.

Lo que estamos buscando es flexibilizar al uno por ciento, que da un número que ya lo han dicho aquí las diputadas, me parece racional, me parece correcto y me parece que es accesible claramente para los ciudadanos, decir que un número de 900 mil ciudadanos no se pueden organizar es absolutamente falso, sí se pueden organizar”, dijo Horacio Duarte, diputado de Morena.