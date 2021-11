Diputados acuerdan lineamientos para parlamento abierto sobre reforma eléctrica

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó los lineamientos para un futuro parlamento abierto sobre la iniciativa presidencial en materia de reforma eléctrica.

“Hoy se votaron lineamientos para un futuro parlamento abierto en materia de energía eléctrica, de reforma eléctrica, aclaro: no se está dando banderazo, de hecho, se aprobó en lo general, falta aprobarse en lo particular porque hicimos observaciones todos los partidos políticos, esto no quiere decir que se da un banderazo ni que empiece en este periodo, ni nada más, creo que eso depende de otras consideraciones políticas”, aclaró Rubén Moreira, diputado del PRI y presidente de la Junta Coordinación Política.

Al término de la reunión privada de los coordinadores parlamentarios, el presidente de la Junta y líder de la bancada priista, Rubén Moreira, dio a conocer los lineamientos acordados, en lo general, por los legisladores. Aunque aclaró que para su partido no es momento de iniciar el parlamento abierto.

“En términos generales tiene una máxima difusión, lo cual se le pediría a canales oficiales su transmisión, la convocatoria a los verdaderos actores del proceso energético, me refiero a propietarios, gerentes, a los dueños de quien está produciendo electricidad, eso también se acordó, se acordó que pudieran citarse a algunos de estos actores a la Junta de Coordinación Política para que acá se hiciera un debate con nosotros, se acordaron programas especiales en el Canal del Congreso donde con presentadores expertos, muchos miembros de los medios de comunicación, presentadores expertos se hicieran los cuestionamientos, ¿qué piensa el PRI? que ahora no es momento oportuno”, señaló Rubén Moreira, diputado del PRI y presidente de la Junta Coordinación Política.

En el encuentro de los coordinadores compareció el director del Canal del Congreso, Eduardo Fernández Sánchez, por la omisión de la transmisión de un foro de la Comisión de Hacienda sobre la Ley de Ingresos, y la transmisión de una parte de Las Mañanitas al presidente de la República el pasado 12 de noviembre, cuando ya había concluido la sesión.

Con información de Héctor Guerrero

