Dictan prisión preventiva a ‘payasos’ que sustrajeron a dos menores en Iztapalapa

Fueron vinculados a proceso Roberto ‘N’ y Juan ‘N‘, los dos hombres que vestidos de payasos sustrajeron a dos adolescentes de una fiesta en la que fueron contratados el pasado 28 de septiembre, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Te recomendamos: Ubican en Puebla a niñas secuestradas por payasos, en Iztapalapa; detienen a captores

La vinculación a proceso se da por el delito de sustracción de menores, no es un delito de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, el Ministerio Público hizo a bien a solicitar una prisión preventiva justificada”, indicó Luis Alberto Sol Martínez, abogado de los imputados.

Durante la audiencia inicial, la jueza de control del Reclusorio Oriente, Rocio Luna Domínguez, concedió la petición de la Fiscalía de que la diligencia fuera privada debido a que las víctimas son menores de edad, presuntamente violentadas sexualmente.

Consta en la carpeta de investigación que el día en que fueron contratados como payasos, Roberto y Juan se llevaron a las jóvenes de 14 y 16 años de edad, respectivamente, a Ciudad Serdán, Puebla, en un vehículo que uno de ellos trabajaba como taxi de aplicación.

El Puebla, el vehículo fue vendido en 6 mil pesos, con los que compraron boletos de autobús para dirigirse a Veracruz y luego regresar a la Ciudad de México, donde fueron detenidos por la policía.

La jueza consideró que existen elementos para que Roberto y Juan enfrenten el proceso en prisión.

Esto se da porque no tienen un arraigo en la Ciudad de México, porque pueden ser un riesgo para la sociedad. No así para mi perspectiva legal, no así, sin embargo, son criterios que ya tienen determinados los jueces”, explicó Luis Alberto Sol Martínez, abogado de los imputado.