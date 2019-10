¿Por qué celebramos el Día del Médico’

Prevenir, curar y salvar es la misión, ser médico su vocación.

Detrás de cada uno de sus pasos hay años de esfuerzo, dedicación y compromiso.

En un quirófano del Hospital Juárez de México se retira un tumor en el cerebro. Esta labor le ha valido al doctor Ayala el reconocimiento a nivel mundial.

Arturo Ayala, neurocirujano del Hospital Juárez de México, comentó: “Cada vez que operamos a un paciente uno pone todo su corazón, ahí todo su cerebro y atención para tratar de que salga bien. A veces nos da mucho agrado que en algún foro internacional lleguen unos europeos y nos digan: ‘Oiga usted en México está haciendo esto, ¡lo felicito!’ o que venga un japonés te diga: ‘Oiga usted no tiene la tecnología que yo tengo, pero lo está haciendo como nosotros, ¡felicidades!’, o sea, eso nos llena de orgullo porque somos mexicanos, nos llena de motivación”.

Así eligió ser médico o tal vez la medicina lo eligió a él.

Arturo Ayala, neurocirujano del Hospital Juárez de México, contó: “Mi madre tuvo una lesión espinal, o sea, en la columna. Uno de mis profesores era neurocirujano y el haber estado en ese contacto tanto como hijo, como estudiante de medicina, como conocer talentos médicos, especialistas -que además eran de éste hospital- y ver cómo sale bien todo, pues motiva a uno a querer hacerlo”.

Para la doctora Mónica Cureño su profesión implica dar posibilidad de vida a un paciente, también es una oportunidad para vivir.

Mónica Cureño Díaz, directora de Planeación Estratégica y Miembro del Sistema Nacional de Investigación, comentó: “La oportunidad de vida es para los que nos dedicamos en el día a día para buscar mejores alternativas, siempre tienes la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir ayudando. Tengo como epidemióloga 12 años, actualmente ocupo una posición directiva dentro del Hospital Juárez de México; como mujer es un gran orgullo y es un gran compromiso, hay que trabajar para conseguir lo que queremos y no importa si eres hombre o mujer”.

Su labor ha sido clave para la salud pública de nuestro país.

En 2009 ayudó a controlar la pandemia de influenza y actualmente es responsable de que el Hospital Juárez tenga uno de los mejores indicadores de calidad y seguridad del paciente.

Mónica Cureño Díaz, directora de Planeación Estratégica y Miembro del Sistema Nacional de Investigación, señaló: “La tasa cero en las infecciones del torrente sanguíneo -en la Terapia Intensiva Pediátrica- es uno de los logros que me llenan de mucho orgullo. No ha sido sencillo, hemos visto pasar pacientes que quizás se complican, pacientes que no han superado la prueba, que no han podido sobrevivir, pero también hemos visto muchos pacientes que se han recuperado, gracias a las medidas preventivas, gracias a la vacunación, gracias a este cambio de cultura”.

Por estas acciones de valor, este 23 de octubre se reconoce a las y los médicos que dan su vida para salvar la de quienes los necesitan.

Mónica Cureño Díaz, directora de Planeación Estratégica y Miembro del Sistema Nacional de Investigación, dijo: “Me parece que más allá de que sea un sacrificio es un tema de responsabilidad y de compromiso, y quienes elegimos ésta profesión lo hacemos con toda la convicción de que es a lo que nos queremos dedicar toda nuestra vida”.

Arturo Ayala, neurocirujano del Hospital Juárez de México, expresó: “El Día del Médico son todos los días, todos los días hay médicos preocupados por la gente y hay médicos que dan lo mejor de sí. Son días de alegría, a veces son días pesados, pero ahora que es el 23 de octubre oficialmente es el Día del Médico, pues obviamente espero que sigamos preparando médicos compasivos, preparados y estudiados para poder dar un mejor servicio a la sociedad”.

Con información de Farah Reachi.

