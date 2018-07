Detienen a enfermero del IMSS vinculado con homicidio de familia en Chihuahua

El 30 de junio pasado, cinco integrantes de una familia fueron asesinados a disparos dentro de su vivienda en la colonia Residencial Universidad de la ciudad de Chihuahua; solo un menor de dos años de edad sobrevivió al ataque.

Días después, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua detuvo a un sospechoso del múltiple homicidio.

Se trata de Jorge Alberto Ceballos, un auxiliar de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Chihuahua, quien presuntamente vendía órganos para trasplantes y plazas para trabajar en la institución, pero cuando no podía cumplir su promesa, mataba a sus víctimas.

Según la investigación, Jorge Alberto Ceballos le ofreció a la familia asesinada uno de los primeros lugares en la lista de espera de trasplantes de riñón a cambio de medio millón de pesos.

Sin embargo, la Fiscalía no ha encontrado elementos de prueba por el delito de tráfico de órganos.

Hasta el momento no hemos encontrado que, desde luego no descartamos, pero no hemos encontrado una implicación de esa magnitud, de hecho, el tema que lo relaciona o por lo que se ha manejado como el tema de tráfico de órganos”, detalló el fiscal.