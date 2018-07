Protestan en Chihuahua por casos de mujeres desaparecidas

Nancy y Jessica, son dos menores de 16 años de edad, desaparecieron en el centro histórico de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde julio del año 2011. Desde entonces, no han sido localizadas.

A siete años no es posible que yo no tenga una noticia de mi hija, siete años, cumplió el sábado, entonces sigue sin una línea de investigación, sigue sin ningún rumbo, no tiene esto ni pies ni cabeza, no hay hacia dónde dirigirme”, indicó Ana Cuellar, madre de Jessica Ivonne Padilla.